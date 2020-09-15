震驚全英國的已婚熟女教師偷吃未成年學生案又有新發展。據法院資料顯示，現齡35歲的女教師巴柏2年前因與15男學生發生性關係，事後還私訊「你的那裡比我老公大」，甚至還私傳裸照，希望能以她最喜歡的「背後位」再次與學生發生關係。不過在該學生指控下，巴柏已遭警方逮捕並遭起訴。

據《每日郵報》報導，根據艾爾斯伯里王冠地區（Aylesbury Crown）法院的文件顯示，今年已婚、現已有3名就學子女的35歲巴柏遭控2年前與未成年學生發生性關係，並在私傳裸照、要求用她喜好的「背後位」，又再次與該名學生發生3次關係。

此外，法院也透露巴柏在事後曾在搜尋引擎Google上搜尋「與某人發生過關係的名字」、「不在場證明」、「靜僻場所」、「假日酒店」等關鍵字。不過巴柏解釋，她只是要找影片「致命吸引力」的片名，而「靜僻之處」只是為了遛狗。

在私傳裸照給學生後，該照片竟意外傳遍校園，甚至連校長也有所耳聞並介入調查，此後巴柏與學生的關係才曝光，也讓她於2019年3月遭警方逮捕。而巴柏反稱，她給學生電話號碼只是讓學生可在任何時間討論任何議題，對話絕對沒涉及任何性內容，否認了對她提起3項與16歲以下兒童發生不當關係的指控，只承認發給他一張照片；至於裸照為何傳遍校園，她解釋是遭駭的。

(中時新聞網)