立法院前院長王金平原本要率團參加海峽論壇，因為央視標題一句「台海兵凶戰危，這人要來大陸求和」取消，台北市長柯文哲今（15日）指出，這件事情只能證明一件事情，兩岸之間是完全沒有互信，他還是主張說一個程度上要交流。

柯文哲說，如果這主播就從螢幕消失，就表示說到底是擦槍走火，中央電視台也不可隨便亂講，該事件只證明一件事情，兩岸之間是完全沒有互信，只要一擦槍走火就很難轉圜。

柯文哲說，他還是主張說一個程度上要交流，交流的目的其實是防止擦槍走火，大家不要忘記第一次世界大戰怎麼發生的，就是一個小小的問題，越來越大變得不能收場。

台海、南海、目前是世界上國際局勢認為很危險的地方，如果兩邊完全沒有互信交流，坦白講滿危險的。王金平取消赴大陸，不管大陸是有意無意，一旦出事就破局了，特別是現在又那麼緊張，完全沒有連絡的管道、沒有轉圜的地方其實還滿危險的。

(中時 )