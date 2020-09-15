鄭文燦鬆口選總統 侯友宜：努力完成市民期待是我最大心願 16:492020/09/15 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜說，他每天努力地把握當下，好好的做事，「努力完成所有市民期待的事情，這是我最大的心願。」（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦日前鬆口想選總統，但坦言「因夢想大部分無法實現，乾脆不要想」；新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及是否也有「做過總統夢」？侯友宜說，他每天努力地把握當下，好好的做事，「努力完成所有市民期待的事情，這是我最大的心願。」 (中時 ) #侯友宜 #鄭文燦 #選總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王金平不去海峽論壇 侯友宜：未獲尊重 去了也沒意義 12:502020/09/15 政治 新北再傳有混充陸製口罩 侯：查到很多不法事證 12:172020/09/15 社會 股價指數期貨贏家專欄－美股連兩周下跌 台股停看聽 04:102020/09/15 證券．權證 殉職警遺愛 母暖捐20萬助弱勢 04:102020/09/15 地方新聞 楊蕙如爆料賴帳、拒接電話 柯文哲：2014年帳目太亂 16:152020/09/15 政治 323政院驅離馬英九無罪 司改會律師團將上訴 12:532020/09/15 社會 侯友宜爭前瞻預算 黨團立委力挺 04:102020/09/15 政治要聞 控柯文哲賴帳百萬、拒接電話裝死 「卡神」楊蕙如加碼爆料 12:532020/09/15 政治 「求和說」讓國民黨取消出團 朱立倫：令人遺憾 15:152020/09/15 政治 把脈金融趨勢－伊斯蘭債低波動 分享長線改革商機 04:102020/09/15 全球財經 政治熱門新聞 唯一能戰勝蔣萬安的女人？網：民進黨不會放她出來的 - 政治 如何看兩岸未來？漂亮女星：台灣不需要叫囂 - 政治 周錫瑋：我願意參加海峽論壇 不談不和 台灣不會有出路 - 政治 陸商船海上打火箭 前中科院人士：對美有嚇阻作用 - 政治 台北市長人選民調 驚見國民黨的「她」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。