桃園市長鄭文燦日前鬆口想選總統，但坦言「因夢想大部分無法實現，乾脆不要想」；新北市長侯友宜今出席活動時，媒體問及是否也有「做過總統夢」？侯友宜說，他每天努力地把握當下，好好的做事，「努力完成所有市民期待的事情，這是我最大的心願。」

(中時 )