由於先後在美國和印度市場發展遭到打擊，大陸騰訊繼阿里巴巴、字節跳動後，相中新加坡作為其亞洲基地，在新加坡擴展業務。

美國財經媒體報導，騰訊管理層一直以來都有討論把新加坡作為一個區域樞紐，並考慮將一些業務運營，包括國際遊戲發行轉移到境外，當前地緣政治局勢持續變化，提高將業務轉移到海外的必要性。

報導指出，面對美國及其他主要市場強烈的敵對情緒，身為大陸最大社群平台和遊戲公司，騰訊因 WeChat 在印度遭到封殺，又面臨美國禁令威脅，逐漸把目光瞄準東南亞市場，以及當地使用智慧型手機的6.5億人口商機。美國總統川普已經下令，9月20日後，禁止美國實體與騰訊WeChat的生意往來，而印度當局則已禁止騰訊的熱門遊戲《絕地求生》和《傳說對決》，東南亞市場的重要性因此大大地提升。

騰訊在一份聲明中表示，除了目前在馬來西亞、印尼和泰國外，該公司還將在新加坡新設辦事處，以支持在東南亞及其他地區不斷發展的業務，現正在招聘包括技術和業務開發等各種職位。

TikTok 母公司字節跳動計劃也選擇在新加坡建立區域分公司，未來3年內向新加坡投資數10億美元，還在申請新加坡的數位銀行牌照。阿里巴巴則選擇投資新加坡本地公司，斥資40億美元控股東南亞電商平台 Lazada，可能投資租車服務公司Grab30億美元。

相比之下，騰訊的東南亞版圖較小，至今主要業務仍集中在深圳總部，只有音樂、影音串流部分業務是以香港為全球業務基地。新加坡則是儲存部分用戶資料的地點。

報導並指出，北京收緊對香港控管之際，新加坡先進的金融和法律體系，是吸引西方和大陸企業將當地做為亞洲發展基地的主因。這個國家共計約600萬人口，一向明哲保身，不捲入美、中兩大國的對立紛爭。

(中時新聞網)