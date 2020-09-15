《商情》煉鋼成本高 中國鐵礦石價恐達上限 16:482020/09/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期鐵礦石價格不斷攀升，支撐鋼鐵製品價格上漲，但因煉鋼成本增加，開始損及中國鋼廠利潤，再加上鋼市「金九」已過半，高爐產能利用率有下降趨勢，因此分析師推測，中國市場的鐵礦石價格上漲空間可能達上限。 最新報價，英國62%鐵礦石價格指數上漲1.4%，另外新加坡期交所近月58% TSI指數期貨上漲約1.3%，報每公噸116.48美元，兩者皆為近5年來最高價。(商品行情網) (時報資訊) #鐵礦石 #煉鋼 #中國 #價格上漲 #上限 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼世紀鋼迎旺季 營運回暖 04:102020/09/15 證券．權證 聖暉募資償債省利息 早盤股價開紅盤 09:432020/09/15 財經 陸房價惠州領漲 北上廣深微增 04:102020/09/15 產業財經 輝達併購安謀 IP概念股將吃轉單 04:102020/09/15 證券．權證 陸發射長征火箭 飛越台灣上空 國防部回應了 12:192020/09/15 政治 權證星光大道－兆豐證券 聯發科長線靚 外資翻多 04:102020/09/15 證券．權證 EG走堅 南亞、東聯加分 04:102020/09/15 證券．權證 《商情》強勁出口 大豆期貨續揚 10:342020/09/15 財經 《美股掃瞄》道瓊指數大漲逾300點 那斯達克強彈近2％ 08:352020/09/15 財經 《商情》需求增 9月EVA內銷價漲 15:062020/09/15 財經 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 即時 - 工商 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 微信禁令逼近！陸iPhone 12銷量恐重創 2韓廠大難臨頭 - 財經 一樁半導體聯姻 川普爽了 華為又慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。