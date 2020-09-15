近期鐵礦石價格不斷攀升，支撐鋼鐵製品價格上漲，但因煉鋼成本增加，開始損及中國鋼廠利潤，再加上鋼市「金九」已過半，高爐產能利用率有下降趨勢，因此分析師推測，中國市場的鐵礦石價格上漲空間可能達上限。

最新報價，英國62%鐵礦石價格指數上漲1.4%，另外新加坡期交所近月58% TSI指數期貨上漲約1.3%，報每公噸116.48美元，兩者皆為近5年來最高價。(商品行情網)

(時報資訊)