鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）會長暨執行長戴正吳今（15）日舉行媒體懇談會，認為夏普在面板技術上仍具領先優勢，主要基於4因素而決定買下日本顯示器公司（JDI）旗下白山工廠，表示有信心把白山廠經營好，強調夏普對面板技術發展絕不會缺席。

夏普8月28日公告，將斥資3.9億美元（約412.23億日圓），收購JDI旗下生產iPhone液晶面板的石川縣白山工廠，未來將利用白山廠擴充產能、增強公司基礎能力，並加快下世代顯示器開發。

戴正吳指出，面板是夏普原創產品，雖然受到中國大陸補貼衝擊，使面板產業市況相當嚴峻，但夏普仍擁有目前最先進的技術，從近期控訴侵犯夏普專利授權的訴訟屢獲法院判定勝訴，可見夏普的面板技術仍具領先優勢。

戴正吳指出，JDI近年來營運一直很辛苦，夏普基於4因素決定買下白山廠。首先，夏普基於身為日本上市企業，必須對日本社會做出貢獻，讓JDI減輕營運負擔。其次，由於夏普面板技術領先，使客戶信任夏普、進而希望夏普協助買下JDI白山廠。

再者，戴正吳指出，夏普既有的面板廠較舊，此次收購的白山廠為新建廠房，可提供夏普發展諸多新技術之用。同時，透過1年的努力交涉，夏普取得蠻好的收購條件，因此有信心可以把白山廠經營好。

對於日媒報導認為，夏普買下白山廠主要為投資microLED等次世代面板，可望3年就回本，戴正吳對此不願多做評論，但表示因為收購白山廠並未拿出現金，因此希望大家能對夏普經營白山廠有信心。

對於microLED等次世代面板技術發展，戴正吳指出，夏普非常重視面板技術、確保不會在面板市場上敗陣，雖然2014～2015年因經營危機而在OLED面板上失利，但夏普的OLED技術非常好，後續相關新技術亦持續發展，但必須配合市場脈動進行再推出。

戴正吳指出，夏普率先推出8K，近期獲得中國大陸等市場重視，強調夏普在面板技術發展絕不會缺席。對於鴻海與裕隆設立合資公司，戴正吳表示，夏普已有承接部分車載相關業務，但尚未與鴻海及納智捷合作，若有機會當然願意提供優質的產品及服務。

(時報資訊)