宅經濟帶動NB Cam模組板及SSD等需求強勁，降低了車用板及車用頭燈鋁基板下滑的衝擊，PCB廠—競國(6108)第3季本業還不錯，但因人民幣及台幣升值，影響競國第3季獲利，競國財務處長蔡政宏表示，第3季獲利看起來會比第2季及去年同期差，第4季可能會好一點，但下半年業績會比上半年好。

競國今天下午舉行法說會，競國產品以少量多樣為主，目前共有台灣競國、大陸競陸及泰國競億三個廠區，其中台灣廠區以生產COMS封裝板、SMD LED封裝板、NB Cam模組板、網通板、電源供應器、SSD、汽車板、銅基板及HDI等產品為主；競陸廠以生產網通板、DRAM模組板、電池板、衛星接收器、變頻器、NB零件、汽車板、工業設備等產品為主；泰國競億則以生產電源供應器、汽車板、家電、智能電表、STB及工業設備等產品為主。

目前競國台灣廠月產能約22萬平方呎，競陸電子月產能約120萬平方呎，泰國競億電子月產能約105萬平方呎；若以廠區來看，競陸約佔競國集團營收比重55%，競國台灣廠及競億約各佔25%及20%。

競國今年第1季因新冠肺炎疫情延後復工，且有8000萬匯兌損失，致使第1季稅後虧損達1.26億元，所幸第2季各廠區復工順利，營收恢復正常，單季合併營收21.72億元，年成長12%，合併毛利率也回到14.8%正常水準，單季稅後盈餘拉升到1.49億元，累計上半年稅後盈餘為2224萬元，每股盈餘為0.14元。

展望下半年，蔡政宏表示，下半年各產品訂單還算穩定，唯一變數是人民幣及台幣在第3季升值，第3季恐有匯兌損失，致使第3季獲利比第2季及去年同期差，但下半年營收及獲利均可望比上半年好。

(時報資訊)