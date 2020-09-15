疫情爆發改變生活型態樣貌，科技業反而疫軍突起，亞洲科技股因為掌握新科技核心，加上又有5G、雲端運算兩大科技成長主題撐腰，使法人持續看好後市表現。投信法人建議，可透過聚焦科技題材的亞洲區域股票型基金，掌握這波後疫情時代投資趨勢。

根據統計，截至9月11日，MSCI亞太指數今年來小漲0.23％，不過MSCI亞太科技指數同期間漲幅則逾11％，表現優於大盤；投信發行之亞洲區域股票型基金今年來績效居前者，如統一亞洲新能源、復華亞太成長、復華亞太神龍科技、摩根東方科技等基金報酬率則達2～3成，配置主要皆以科技股為主。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽表示，5G上路將帶動科技創新處於十年一大循環的轉折點，預估AI、5G、雲端運算等未來新的科技趨勢將會帶動新一波漲升動能，加上亞洲科技股是供應鏈重鎮，成為投資布局重心。

瑞信研究團隊表示，未來十年5G與雲端應用為科技產業發展核心，加上經濟全面復甦，將帶動相關產業加速成長持續推升獲利，預估行情可望延續至2021年，對亞洲科技產業前景保持樂觀預期。

摩根士丹利之前出具數據顯示，2019年資訊科技總開支為1.56兆美元，雲端科技占15％，比重高於2015年的7％，預測疫情讓各界更仰賴雲端，相關開支只會繼續提高。

復華亞太成長基金經理人陳意婷認為，儘管疫情持續，同時又有中美科技戰不確定因素，但隨需求拉升，科技產業鏈復工進度良好，持續樂觀看待科技股仍可望有較好表現；後疫情時代亞洲科技股布局建議可留意非接觸產業如雲端、線上化、伺服器相關類股，同時看好全球消費性電子需求回暖，以及大陸半導體國產替代加速受惠類股及新能源題材。

(工商 )