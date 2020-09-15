街口支付創辦人胡亦嘉連日在臉書上開砲，13日點名金管會主委黃天牧、證期局長張振山是兩個「騙子、小人」，15日又批「街口條款」。金管會主委黃天牧15日下午出席活動受訪時表示，「謝謝指教」，他強調，證期局同仁最近做的事，都是監理上必要程序。

胡亦嘉為了推街口託付寶屢槓金管會。13日在臉書上指出，東南亞最大叫車平台Grab正在新加坡推廣一種新的微型投資服務「AutoInvest」亦是打出預期每年報酬率約1.8％，且會收取手續費。然而託付寶類似的服務想上路在台灣卻受阻。

對於胡亦嘉的批評，黃天牧表示，「任何指正，都謝謝他的指教」，但他強調，證期局同仁最近做的事是監理上的必要程序，有關商品部分，證期局過段期間會對外說明。

至於胡亦嘉直接點名黃天牧、證期局長張振山是「兩個騙子+小人」，當中是否有誤會？黃天牧連連表示：「謝謝指教」。

(工商 )