機場捷運2017年3月通車，從台北車站到A21站，距離到中壢站還有2站，為路網效能提升，新增A22及A23站，讓機捷結合台鐵路線。機捷中壢延伸線施工中，交通部鐵道局說，預計2028年7月通車，台北到中壢行車時間，預計75至80分鐘。

A23中壢站與桃鐵地下化共構區工程進行，目前已新建中壢臨時後站及跨站天橋，預計9月底完工、10月啟用取代現有中壢後站功能；至於延伸線通車期程，A22老街溪站預計111年7月通車、A23站117年7月通車。

機場捷運中壢延伸線，自A21環北站起，沿中豐路採地下方式南行至中央西路口附近設置A22老街溪站後，往南於中山路附近東轉穿越民宅至中正路，在目前台鐵中壢站下方設置捷運A23中壢車站，長度約2.06公里，總建設經費為138億元。

為配合桃園鐵路從高架改地下，A23站變更設計，由地下2層改為地下3層，捷運路線軌道工程也配合調整。計畫期程奉行政院於2018年7月5日核定，展延至2029年分2階段通車，A22站2022年7月通車，A23站2028年7月通車。

鐵道局副局長伍勝園說，由於改地下化，且要挖更深，施工經費增加約10億元，由桃園市政府支付，延伸2站行車時間約6到7分鐘，台北到中壢站預計75至80分鐘。

延伸線的土建工程，含軌道工程，於2013年12月28日開工，目前A22站工區已完成主體結構，正在做車站建築裝修及水電環控工作；A22站至橫渡線隧道及軌道已施作完成；橫渡線上方道路預計今年12月31日前完成道路復舊作業；A23站正在做健行路的連續壁及淺挖覆蓋作業。

為利A23站與桃鐵地下化共構區工程進行，新建中壢臨時後站及跨站天橋，預計9月底完工，取代現有中壢後站功能。跨站天橋下層除提供旅客進出乘車外，上層提供跨越中壢火車站前後站之民眾通行，預計10月啟用後，將提供搭乘火車民眾及中壢市民更便捷的通行動線。

延伸線機電工程由德國「西門子」領銜的團隊，已於2019年10月15日起設計，包含：號誌、供電、通訊、月台門、中央監控及維修管理6大子系統，號誌系統採用普通車加裝通訊式列車控制系統（CBTC），為國內首次具有雙號誌系統的列車，困難度遠高於單一車載號誌系統，今年9月首列車交付廠商開始進行改裝等作業。

(中時 )