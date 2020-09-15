台中太平地區近日頻傳毒蛇出沒，家住太平區光興路的陳姓女士日前晚間9時40分進入家中浴室準備洗澡時，突然竄出一條毒蛇，他閃避不及遭到毒蛇咬傷腿部，幸經送醫暫無生命危險；市議員李天生15日要求市府加強宣導防範，確保鄉親生命安全。

陳婦當場血流不止，事發後由家人協助搭乘救護車前往國軍803醫院急救，在進行診療後目前住院觀察中。福隆里長黃楷能據報後，立即聯絡農業局委外廠商，一起到場協助翻箱倒櫃找尋，花費一個多小時，終於在窗戶邊捕獲一條赤尾青竹絲，讓民眾可以安心睡覺。

黃楷能指出，太平鄰近山區，經常發生蛇隻出沒民宅事件，今年光興路東方大鎮社區先後傳出4件案例，不過遭到蛇吻，還是首次聽到，希望大家不要在庭院堆積雜物，並設法矮化草坪，避免吸引爬蟲類動物出入，確保居住安全。

市議員李天生要求市府加強宣導防範，避免再度發生類似案件，確保鄉親生命安全；此外，台中市幅員廣大，原本市府只委託一家民間業者負責捕蜂、捉蛇業務，經他反映爭取，市府明年起將劃分市區、屯區、海線三區，委託業者分區執行捕蜂、捉蛇業務，同時縮短到場時間，加強為民服務。

市府消防局副局長戴峻焜指出，今年度截至目前為止受理遭蛇咬傷案件計有13件，分別為：太平區4件、和平區2件、清水區2件、豐原區1件、大肚區1件、北屯區1件、新社區1件、霧峰區1件。

(中時 )