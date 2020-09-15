美股步入9月以來面對高檔震盪，先是科技股遭傳出有龐大基金投入期權交易，導致投資人拋售形成沉重賣壓，代表科技股的那斯達克指數面臨3月低點以來最大修正，但在大型企業併購案激勵、新冠疫苗利多之下，美股又慢慢走升。對此，專家認為，美股目前的走勢與2008年金融危機後的表現相當類似。

據《Market Watch》報導，華爾街多頭、Canaccord Genuity首席市場策略師Tony Dwyer表示，美股這幾周以來的表現震盪，從9月初的高點拉回，這是這波回檔的第一步，接下來美股還會經歷好幾波3~7%的震盪，主要是受到美國總統大選以及市場權值股股價回調影響，這將牽動美股大盤走勢，並如同2009年秋季「階梯式上升 (stair-steps higher) 」。

Tony Dwyer指出，他們團隊8月份提出的研究報告指出，飆漲的大型股將超跌，經濟復甦概念股將接替上漲動力。

據《Business Insider》報導，CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，在他們提出的報告提到，標普500指數將回測200日移動均線，而非最近才回測的50日均線，這也代表目前這波回檔已經來到低點，並出現2位數的修正。

(中時新聞網)