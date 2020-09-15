驚險一刻直擊 小貨車起火爆炸 駕駛急忙逃出車外脫困 16:552020/09/15 中時 林偉信 、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （照片提供／林小姐） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （照片提供／林小姐） （照片提供／林小姐） 台北市今天下午驚傳一件火燒車事故，一輛小貨車行經台北市環東大道突然車輛起火，駕駛迅速逃到車外，隨即車子起火並爆炸，迅間燒成焦黑；一名科技公司林姓小姐剛好在小貨車後方，目擊這驚險過程並拍下畫面。 林小姐表示，當時小貨車沿著環東大道往南港方向行駛，卻冒出陣陣煙，隨後駕駛將車子停在一旁，之後大火即立即吞噬小貨車；消防人員據報也緊急前往搶救，因駕駛自行逃出車外脫困，未釀成人員傷亡，起火原因有待警消調查。 (中時 ) #火燒車事故 #台北市環東大道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 驚險一刻直擊 小貨車起火爆炸 駕駛急忙逃出車外脫困 16:552020/09/15 社會 戀上鮮肉1／冒雨衝進男友家 直擊卓文萱騎乘環抱溼身曬愛 07:092020/09/14 娛樂 男孩緊抱愛犬燒死車上 美野火釀28喪命 當局準備迎大規模死亡 12:472020/09/13 國際 車禍後「喬」好久後駛離 對方回馬槍報案還是挨罰 09:022020/09/10 社會 直擊搶救》國道1五楊高架驚傳死亡車禍 3車連環追撞1死2傷 20:012020/09/15 社會 永安漁港人車落海 駕駛神奇自己爬上岸僅輕傷 14:102020/09/10 社會 開車目睹飛車搶劫 男猛踩油門加速將匪徒撞飛 15:552020/09/10 搜奇 汪小菲遭拍深夜喝醉摟長髮妹 親上火線回應 18:422020/09/14 娛樂 屏東將人輾成兩半肇逃 拖板車司機2小時後太麻里遭逮 09:282020/09/10 社會 台電武界壩放水4死悲劇 值班人員10萬元交保 00:072020/09/14 社會 社會熱門新聞 武界壩倖存婦一句話 瞬間引爆救援村民怒火 - 社會 老翁煞到馬尾正妹 她慘被軟禁12小時淪全裸性奴 - 社會 武界壩露營丈夫女兒雙亡 倖存婦最新悲痛發文：是我家跟朋友 - 社會 火辣輕熟女挺E乳下海！5個月忍受500客頂撞存100萬：生不如死 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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