（照片提供／林小姐）

（照片提供／林小姐）

台北市今天下午驚傳一件火燒車事故，一輛小貨車行經台北市環東大道突然車輛起火，駕駛迅速逃到車外，隨即車子起火並爆炸，迅間燒成焦黑；一名科技公司林姓小姐剛好在小貨車後方，目擊這驚險過程並拍下畫面。

林小姐表示，當時小貨車沿著環東大道往南港方向行駛，卻冒出陣陣煙，隨後駕駛將車子停在一旁，之後大火即立即吞噬小貨車；消防人員據報也緊急前往搶救，因駕駛自行逃出車外脫困，未釀成人員傷亡，起火原因有待警消調查。

(中時 )