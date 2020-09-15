由世界羽聯（BWF）主辦、兩年一度的湯優盃男女羽球團體賽，原定今年10月3日到11日在丹麥阿爾路斯舉辦，不過因為新冠肺炎疫情影響，已經有6個國家地區退賽，其中包括印尼、中華隊、韓國等羽球競技實力不錯的代表隊，世界羽聯今天正式宣布本屆湯優盃延賽，但尚未公佈明確時間。

印尼、泰國、台灣、韓國、澳洲及俄羅斯已經確定不參加湯優盃，世界羽聯表示，和主辦國丹麥一直為了能夠在比賽因為新冠疫情停擺，再有機會恢復努力了好幾個月，但部分實力堅強隊伍退賽，經過討論後，決定今年湯優盃延賽。

世界羽聯透過聲明表示：「我們竭盡所能維護所有參與人員的健康與安全，例如實施『泡泡系統』創造一個安全的生態系統，但是考量到最近因為新冠肺炎疫情在全球的現況，幾支球隊和球員不會為了到丹麥比賽長途跋涉，世界羽聯會尊重大家的選擇。」

外電指出，世界羽聯正在考慮可行的替代日程，預計會在2020年後，而接下來的BWF世界巡迴賽，10月13日到18日進行的丹麥公開賽將照計畫進行，但10月20日到25日的丹麥大師賽取消，至於今年度亞洲地區的賽事何去何從，世界羽聯還沒做出最後決定。

(中時 )