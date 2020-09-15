最近「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）誤PO「大雕照」；網美家家分享美妝產品照片，鏡中反射卻意外曝光「裸男露屌」畫面，被虧是「大衛像」，引爆小弟弟尺寸話題。PTT鄉民喜歡用「30公分」來自稱，不過卻有保險套業者跳出來說真話，表示在台灣「15公分以上的保險套很難賣」。

台灣保險套公司「大規模文創有限公司」負責人林辰憲接受新頭殼訪問表示，網美家家照片中出現的「大衛像」就是一般台灣男性尺寸，「大約就勃起後8～10公分」。不過台男不用灰心，因為亞洲男性尺寸其實差不多，林辰憲說，亞洲保險套的長度「最長就做到15公分，闊度52mm，歐洲規格的會做到20公分，闊度54～56mm。」，闊度即是指保險套圓周長的一半。林辰憲更老實表示，「15公分以上的保險套就台灣市場來說是，很難賣。」，

不過鄉民真的不要太計較尺寸，其實女性更在意的是技巧。根據調查，台女其實認為男性的尺寸只要適中就好，因為比起大小來說，女性在挑選床伴方面，更在意的是男性的技巧好壞與顏質高低。

有超過五成的台灣女性表示，第一眼看男生會先看對方的臉與胸膛，超過六成的女性則是認為技巧好壞會是約會的條件之一，相對來說大小其實並不是重點。

(中時新聞網)