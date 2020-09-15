苗栗縣泰安鄉公所行政大樓新建工程，自2014年起歷經10多次流標，後經設計變更，終於在2017年發包，前年7月底動土，原定去年6月完工，一度延至今年5月，如今卻傳出2期工程款爭取困難，建築主體結構完成，但內、外裝及機電設備沒錢做，公所遲遲不能搬新家，急盼中央協助。

泰安鄉公所因耐震度不符法規、結構有安全疑慮，加上辦公及停車空間不足，獲內政部補助約5500萬元、公所自籌2300多萬元，辦理遷建至南洗水坑。公所祕書陳信達指出，因工程多次流標，公所向內政部辦理變更計畫，將內、外裝及周邊景觀變更至主體結構，2017年順利發包。

陳信達表示，當初檢討標案考量外界行情，主體結構1坪需8至10萬元，但行政大樓標案1坪僅6萬元，於是變更計畫提升廠商投標意願，目前雖主體結構大致完成，但2期工程為建築內裝、外裝、機電空調設備以及周邊景觀等，尚缺約4800萬元，行文內政部民政司爭取前瞻計畫無果，現由立委協調中。

陳信達說，盼望中央單位包含原民會、民政司等給予挹注，若能在今年12月底前取得經費，預計花費4個月行政大樓即可完工，讓公所搬新家，但原廳舍有其他單位接洽再利用，暫時不拆除，若公所順利搬家，舊公所可供泰安分駐所成立類似「機動派出所」的櫃台，方便遊客尋找也加強觀光區治安。

(中時 )