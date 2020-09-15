衛福部長陳時中日前表示，台灣開放美豬進口是為換取一個國際地位，遭台北市副市長黃珊珊於臉書上砲轟，「政策不能像月亮，初一十五不一樣。」而陳時中今(15日)也回應「月亮初一十五本來就不一樣，我也不是月亮。」對此，有網友砲轟他是「幹話王」，更酸他不要自以為幽默。

黃珊珊昨天深夜在臉書貼文，其中提到「因此，執政很簡單，說到做到而已。尤其，政策不能像月亮，初一十五不一樣。」而這段貼文被認為是在酸陳時中的開放美豬政策，以及提高台灣國際地位的說法。對此，陳時中今也回應，「月亮當然初一十五不一樣，那當然我不是月亮。」

對於陳時中的「我不是月亮」說，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」表示，人民希望你的政策能有一致性，但你卻自以為幽默學1450講渾話，「清醒一點好嗎，你是官耶。」

該粉專也砲轟陳時中，「幹話王，你當然不是月亮，你是時鐘，無時無刻都不一樣」。

網友們也留言回應，「他真的很愛自以為幽默，但其實很難笑」、「他的意思是說相信我你就錯了」、「自大又傲慢~你當然不是月亮，你只是個牙醫啊！月亮有蝦餅，時鐘變喪鐘」、「自以為幽默」。

(中時新聞網)