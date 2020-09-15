竹南警分局舉辦守望相助隊常訓。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警竹南分局為加強各守望相助隊協勤能力、法律常識及推廣全國交通大執法等，從本月10日開始連續3天，在竹南李科永圖書館3樓會議室、造橋活動中心、中龍活動中心等地，舉行守望相助隊員常年訓練，召集隊員共約620人參與本次訓練。

警方指出，守望相助隊員平日即協助警察執行巡邏、守望、維持地方治安、急難救助等，因此，常訓內容中包，整肅服儀、授予家暴、兒虐防治、道路交通安全規則等相關法令，並教授交通指揮手勢、綜合逮捕術及CPR等技能。

此外，本次訓練並針對全國交通大執法，加強宣導汽、機車禮讓行人、路口慢、看、停等相關理念能由協警民力本身做起，進而推廣於鄰里。

竹南分局分局長楊贊鈞表示特別感謝守望相助隊、民防、義警等團隊，長年來協助警察守護地方治安、保護民眾安全，因「警力有限，民力無窮」，警民合作，共創美好家園，不應只是口號，更需要你我共同的付出，努力實現與完成。

(中時 )