63歲鄭姓婦女今年5月入境，但首晚就離開檢疫地點，遭裁罰10萬元。鄭女直到9月9日要返回美國探望生病的孫子，才發現自己因未繳清罰緩被境管。鄭雖然頻頻抱怨，不過11日就繳清罰鍰，解除境管。

行政執行署桃園分署表示，鄭姓女子，5月2日自美國入境，應實施居家檢疫至5月17日解除，惟鄭女第1晚即搭車擅離居家檢疫地點逾1小時，經員警查獲，移由台北市政府衛生局裁罰10萬元，裁處書於5月28日合法送達鄭女，但鄭未於7日內繳納罰鍰，案經移送機關於6月22日移送桃園分署執行。

桃園分署受理後，僅扣得其存款1000餘元，調查發現鄭女早於2011年間即經戶政機關註記「遷出國外」，其出國已逾10年，應早已定居美國，今年突然返國，隨時有離境返美之可能，即先行報請法務部行政執行署同意後，依法限制其出境、出海。

鄭女9月9日至桃園機場準備搭機返回美國，經移民署告知已遭桃園分署限制出境，當場在機場致電書記官，連珠炮痛批政府，並抱怨她想回美國探視生病的孫子，為何被限制出境等。經書記官委婉告知，如不服處分，得依規定提起訴願，但要繳清罰鍰始得解除出境之限制。鄭女終於9月11日繳清罰鍰，並立即致電書記官要求解除其出境、出海之限制。

(中時 )