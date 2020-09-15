國際美元偏弱整理，台股開高走高收復12,800點，外資匯入且出口商續拋匯，激勵新台幣升勢強勁，盤中一舉突破29.2元，尤其尾盤央行再出招，直接縮小逾半的作價幅度，終場收在29.38元兌1美元的近二年半新高，並且大幅升值1.06角、創四個半月最大升幅，台北外匯經紀公司成交量放大至13.55億美元，為近三個月日最大量。

外匯交易員指出，美股領漲下，亞股漲跌互見，台股則是延續上攻，收漲57點連二紅，外資續匯入加碼台股買超59億元，尤其出口商恐慌性拋匯擴大，激勵新台幣升勢強勁，盤中最高升值達2.87角。讓市場意外的是老大（央行）又出一招，除盤中略出手調節，尾盤作價幅度大減，約近日來幅度不到半數，使得新台幣站上29.3元價位。

外匯交易員認為，為全力維護匯市的穩定，央行近日來動作頻頻，「主要是有人不乖，想混水摸魚」，繼14日收盤突然放手29.5元防線後，15日再加碼縮小干預力道逾半，就是要投機者猜不透，想偷雞恐心會殺個措手不及，也是再次警告，「千萬不要把老大當塑膠的」。

(工商 )