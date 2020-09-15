全球經濟逐漸回溫，將提升企業募債的能力，另一方面，全球央行作多力道不減，主要經濟體，如美國、大陸、歐盟、日本、新興國家亦持續量化寬鬆政策，預期低利環境將持續一段時間。在低利率時代下，息收資產較能滿足投資人收益目標，更能提高投資效率，有利全球高收益債後續表現。

台新策略優選總回報高收益債券基金經理人尹晟龢指出，在券種的選擇上，可挑選具「提前贖回」優勢的高收債，因為理論上，債券存續期愈長，違約的掌握度愈低，違約風險與信用風險愈高，所以信用貼水愈高，年期愈短，違約掌握度愈高。「提前買回」開啟「低不確定性、高殖利率」的高收益債新篇章。

此外，「提前買回」的債券，通常訂定較高的買回價格（通常會高於面額），或者其他附加補償的條款，對於投資人更有保障。全球高收益債市場，每年平均有19％的高收益債自然到期或被提前買回，商機不小。

(工商 )