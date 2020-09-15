美國商務部在8月17日公布修訂版禁令，將38家華為子公司列入「實體清單」，禁止所有使用美國技術與軟體生產的半導體零組件產品售予華為。全球市場研究機構TrendForce認為對5G基地台影響相對較小。

美國對華為禁令已有一段時間，執行期間不斷延期，華為對最終斷供已有規劃，其中基地台晶片為長週期產品，透過大量採購因應，原則上至2021年華為擁有足夠5G基地台晶片存貨。目前華為5G基地台AAU和BBU中的基頻處理晶片採用自主研發的天罡系列晶片，採用7奈米製程，多由台積電代工生產。若台積電斷供，會直接影響華為5G基地台出貨，進而延誤2020年中國運營商5G網路部署進度。

2019年美國制裁之前華為對美國基地台零組件供應商依賴程度大，2019年後華為加大射頻領域的去美化進程，日本村田、住友等成為華為重要射頻元器件主要供應商。另華為光通信產業鏈去美化程度高，不會受到美國新一輪制裁影響。

(工商 )