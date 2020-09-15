台東縣成功鎮海產店老闆阿汶收購龍蝦時，只要發現有抱著受精卵的龍蝦媽媽，就將它放回大海，他說，龍蝦價格高，這樣的行為就像是大把鈔票往海裡丟，但仍希望珍惜海洋資源的觀念獲共鳴，地方大讚「好樣的阿汶哥」。

在成功鎮新港漁港旁經營平價海鮮店的阿汶，帶著大腹便便、布滿受精成熟卵的龍蝦，到漁港東側消波塊旁「野放」，口中唸唸有詞地向龍蝦說：「帶妳來很多可以躲蔽的地方，安心地去把妳的孩子生下吧」，接著用力一丟，抱卵的龍蝦媽媽回到大海的家。

阿汶表示，2年前開始經營海產店後，每年約放走2、30隻龍蝦媽媽，龍蝦的抱卵如果是紅色表示未受精，若是呈灰黑色表示是已受精，近兩年來收購的龍蝦若屬後者，就一定會放回大海，而且野放地點必須是2公尺高，宛如人工魚礁的消波塊堤防，以便於牠們躲藏，否則很容易又被抓到。

「不希望子孫未來潛水時，再也看不到龍蝦」，阿汶說，龍蝦是地方瑰寶，再不珍惜保育，有朝一日可能會消失，這片大海須要大家一起守護。

阿汶指出，他也很想去說服老一輩漁民放走抱卵龍蝦，但是老人家觀念根深柢固，只能靠自己「加減做」，做久以後，希望獲得共鳴，民間力量不夠，政府也應該出手監督，海洋資源才能永續經營。

成功鎮文史工作者鄭國正表示，「阿汶哥」雖是生意人卻有著不同的思維，真是好樣的；水試所東部中心主任何源興也認為，將抱卵龍蝦送回大海，對資源永續利用有一定的正面效果。

(中時 )