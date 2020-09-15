到底是罹患大腸激躁症還是潰瘍性結腸炎？台中市徐姓婦人每天腹瀉20多次，她以為是大腸激躁症導致，不以為意，日前接受大腸鏡檢查發現左側直腸輕微發炎，才知竟與日本首相安倍晉三相同、都是罹患「總統病」潰瘍性結腸炎，被告知時感到難以置信。

亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科主治醫師張家熙指出，除了安倍晉三長期因潰瘍性結腸炎所苦，包括美國第35任總統約翰甘迺迪、前總統小布希的弟弟等名人，都因罹患潰瘍性結腸炎感到痛苦，也使得此病被暱稱為「總統病」。

除了徐姓婦人，醫師指出，53歲企業老闆近幾年也是常腹瀉，他以為是壓力太大導致大腸激躁，直到日前合併出現黏液與血液，才接受大腸鏡檢查，被確診為罕見重大疾病潰瘍性結腸炎，經藥物治療並培養良好生活習慣，目前恢復良好，未來癌化風險也降低。

張家熙表示，潰瘍性結腸炎屬於慢性、反覆性腸道發炎的疾病，常發生在大腸、直腸處，目前原因不明，但推測與遺傳、免疫系統失調或腸道共生菌失衡、飲食、壓力有關，通常好發於20歲左右年輕人與50、60歲中年人，症狀包括持續腹瀉、嚴重腹痛及血便等。

張家熙強調，潰瘍性結腸炎症狀與大腸激躁症相似，都有腹瀉、排便情況改變，但潰瘍性結腸炎可能造成腸道出血或穿孔，患者罹患大腸癌的機率也提高；提醒患者平時避免食用刺激、易引起脹氣的食物，並應補充鐵質、葉酸及蛋白質食物，可改善貧血並幫助黏膜修復。

(中時 )