解放軍東部戰區航空兵作戰旅的殲-20戰機完勝4代機

隸屬解放軍東部戰區空軍的航空兵作戰旅去年率先換裝殲-20戰機，而在近日舉行的模擬對抗演習中，以17:0的比數，一舉擊落17架「敵機」，首次披露了「威龍」的實際戰力，。

據《解放軍報》和觀察者網14日報導，這支率先換裝殲-20的航空兵作戰旅，前身正是抗美援朝英雄「王海大隊」。而飛行員陳鑫浩面對來自不同方向多批「敵機」攔截，和戰友靈活協同，在兵力明顯處於劣勢的情況下，一舉「擊落敵機」17架。

《兵工科技》雜誌指出，美國空軍曾出動5代戰機F-22和F-35，在與4代機的模擬空戰，還有演習對抗中，獲得100多比1，以及數十比1的驚人成績，證實5代機對4代戰機具有壓倒性技術優勢。

分析說，「王海大隊」是在抗美援朝一戰成名的解放軍部隊，半個多世紀以來，一直是中方戰力最強的空軍部隊之一。雖然《解放軍報》在報導中配以蘇-30MKK的照片，並未讓殲-20露面，但考慮到蘇-30MKK的戰力，以往對抗同樣數量的同代機，就很難打出這樣懸殊的戰績，更何況是以寡敵眾，因此報導中所謂新型戰機，應該就是殲-20。

解放軍東部戰區航空兵作戰旅的殲-20戰機在空中對抗演習中以寡敵眾，以17:0的比數，徹底碾壓4代戰機。（解放軍報）

而報導中所謂「陳鑫浩與戰友靈活協同，兵力明顯處於劣勢」，顯示他們很可能採用典型的雙機編隊迎敵，而模擬「敵機」的其他戰機，應該也是解放軍目前裝備的4代戰機。

他們顯然採用了機海戰術，來對付殲-20雙機編隊，並採用多方向多批次突擊的戰法。分析指出，這些戰機批次之間的距離不會超過幾十公里，時間間隔就在幾十秒之間。對於這樣的戰術，如果在幾十秒內不能解決「敵機」，則殲-20雙機編隊就會陷入機海包圍。

然而，最後殲-20雙機編隊乾脆俐落，擊落了多批次的17架「敵機」。分析說，這顯示殲-20利用在隱形，資訊化和機動性等壓倒性優勢，能在極短的時間內，進行一兩次攻擊，就能輕鬆解決4代機。無論是攻擊作戰效率，或是打擊成功率，都遠超過4代機。

以往在中方空軍「金頭盔」自由空戰競賽中，雙方4代機飛行員經常需要長時間進行多輪激烈對抗，才能擊落對手。然而，殲-20卻只需要極短的時間，就能擊落4代機。分析認為，代差不僅體現出5代機對4代機的絕對優勢，也完全改變了空戰對抗的模式和局面。

此外，殲-20服役後，許多人一直擔心，殲-20因缺乏同代隱形教練機和雙座同型教練機，改裝訓練會花更多時間。然而，事實證明，陳鑫浩飛改裝新戰機只有100個小時，卻仍能以寡敵眾，打出17比0的戰績。這顯示5代戰機的先進玻璃化座艙、大面積抬頭衍射平視顯示器、先進頭盔綜合顯示器等資訊化裝備，都使殲-20的改裝和上手，遠比4代戰機容易得多。

(中時新聞網)