中央銀行今公布8月銀行辦理人民幣業務概況，統計到8月底的存款餘額再降至2358.8億元人民幣，呈現「連3黑」，較上個月大減51.09億元、減幅2.12％，並成為2014年2月以來的6年7月新低規模。央行官員觀察存款餘額表現，DBU（外匯指定銀行）與OBU（國際業務分行）兩者呈現雙降。

在OBU和DBU人民幣存款餘額下滑的主因為:一、支付三角貿易貨款。二、國際債投資。三、法人將人民幣轉為其他貨幣如美元或新台幣等。

另外值得注意的是，觀察其他國家地區的人民幣存款表現中，香港統計到6月底為6583億元，較上月底增加184億元人民幣、年增2.9%。台灣的人民幣存款餘額仍是僅次於香港，為全球第二。

盤點各家台資銀行的人民幣各天期最優惠利率存款，1個月期為永豐銀3.05％、3個月期日盛銀1.8％、6個月期日盛銀1.9％、9個月期合庫銀1.45％，以及1年期的合庫銀1.45％。

央行官員表示，觀察各天期最優惠利率的表現仍較上月有微幅調低，而1個月期最優利率永豐銀祭出3.05％明顯拉高市場近期水準，研判或與單家銀行有短期人民幣資金需求有關。

8月人民幣單月升值2%，存款戶趁人民幣值值之際，將人民幣轉為其他貨幣。

(時報資訊)