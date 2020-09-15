鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）會長暨執行長戴正吳指出，夏普基於營運轉型發展考量，決定透過投資併購旗下子公司dynabook完善PC布局，dynabook可望連3年賺錢，預計明年初申請IPO上市。而新冠肺炎疫情帶動筆電需求暴增，預期需求熱度將延續至明年。

夏普2018年6月與東芝締結股權轉讓契約，同年10月以約40億元取得旗下PC事業子公司Toshiba Client Solutions（TCS）80.1％股權、納為夏普旗下子公司，並在2019年1月更名dynabook重返PC市場。今年6月再向東芝買下剩餘股份，使dynabook成為全資子公司。

戴正吳表示，當初決議透過投資併購重返PC市場，主要考量夏普若要轉型成為提供解決方案服務的公司，必須透過ICT、IT等技術領域發展，夏普因缺少相關領域的技術，希望透過投資併購強化競爭力，並結合鴻海集團資源進入相關領域。

戴正吳指出，併購dynabook並非只著眼筆電部分，而是鴻海創辦人郭台銘提及「八屏一網一雲」是IT公司必走之路，夏普因缺乏PC部分，因此就整體布局考量決議補強。而dynabook在併入3個月後便開始獲利，目前規畫明年申請上市。

對於市場出現筆電大缺貨，戴正吳認為依目前訂單需求而言屬實，主因目前嚴重缺料，單單補料就會到年底，因此需求將延續至明年。不過，夏普主攻高階面板，但此次需求主要在中低階面板，夏普對此不得不重啟中低階面板產線，以因應dynabook及其他客戶需求。

(時報資訊)