22歲大陸帥哥「五道口宏楠(段宏楠)」是知名網紅，擁有高達600萬粉絲數，沒想到事業與知名度正飆向巔峰之際傳出噩耗，日前去池塘釣魚竟誤觸高壓電，送醫後不治身亡，死訊震驚各界，而他的女友劉倩楠事後開直播，淚崩痛揭段宏楠是「為救我而死」，更表示疑似懷孕，會堅持生下小孩。

段宏楠與劉倩楠過去經常合作拍影片，不但登對且氛圍甜蜜，是最受粉絲認定的「螢幕情侶」，近日公開了兩人其實已秘戀2年，從3萬粉絲時就交往了，一直攜手努力到現在600萬粉絲，事發後，她開了直播說明男友意外死亡的事情，淚崩還原現場，表示當天一開始拿魚竿的是她，走到一半突然覺得有電，於是放開了手上的東西。

劉倩楠被電到隨即放聲大叫，段宏楠聞聲心疼上前查看，正忙確認魚竿為何通電時，劉倩楠脫了鞋看著被電得很痛的腳，沒想到這時候換段宏楠觸電，直接麻痺跌入一旁的池塘，女方趕緊跟身旁友人把他拖上岸，當時還不知道他是觸電掉下去，但拉上來時段宏楠已經死亡。

事發多日後，劉倩楠開了直播要給粉絲一個交代，解釋了前因後果，表示難以面對失去摯愛的痛，同時透露之前有拍一個懷孕的短片，其實她現實中真的從7月到現在都沒來月經，可能已經懷孕，她已經將此事告知男友的爸爸，表示因為還年輕，不能保證之後不結婚再生子，但承諾如真的懷孕，會堅持生下來，讓段宏楠不會絕後，強忍著悲傷的堅強態度，讓粉絲看了心疼。

(中時新聞網)