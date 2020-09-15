中國人民銀行(大陸央行)副行長范一飛近日在《金融時報》發布一篇《關於數位人民幣M0定位的政策含義分析》文章，透露不少數位人民幣發行後的使用細節，不少陸媒加以解讀，得到數位人民幣將不計付利息、不得拒收以及兌換不收費等重要資訊。

據中新網報導，這篇文章指出，數位人民幣是由人民銀行發行的數位形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，與紙鈔和硬幣等價，具有價值特徵和法償性，支持可控匿名。

人行行長易綱2019年曾在新聞發布會上表示，將來中國數位貨幣和電子支付的目標是替代一部分M0（流通中現金）。「從M0的費用體系看，數位人民幣是央行向公眾提供的公共產品，不計付利息，央行也不對兌換流通等服務收費」文章稱。

文章指出，央行建立免費的數位人民幣價值轉移體系和金融基礎設施，不向發行層收取兌換流通服務費用，商業銀行也不向個人客戶收取數位人民幣的兌出、兌回服務費。

(旺報 )