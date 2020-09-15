◎憂勞保年改修惡 勞團籲先與勞工談

勞動部部長許銘春日前提及，勞保年改恐怕會降低給付率、將溯及既往等，引發諸多勞團不滿，2020工鬥今天赴勞動部抗議，認為勞保年金改革方向規劃應加入「基礎年金」及樓地板，政院版年金改革草案決定前，應先與各縣市工會及勞工團體公開對話。

◎藍要蘇揆為美豬道歉 丁怡銘3點回擊

立法院國民黨團要求行政院長蘇貞昌為開放美豬道歉。行政院發言人丁怡銘今天提出3點回應反問藍營，以國際標準開放極微量萊劑肉品就該道歉，那在國際標準還沒出爐前，就開放萊克多巴胺美牛進入台灣的國民黨、馬政府官員們，是不是更該道歉？

◎雨彈開炸 氣象局發布12縣市大雨特報

受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，中央氣象局針對全台12縣市發布大雨特報，今（１５）日南投地區，新北至台中、雲林至屏東及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

◎兩年來首例霍亂 80多歲老人曾吃海鮮

疾病管制署今天公布國內今年出現首例本土霍亂確定病例，東部一名80多歲男性，8月31日因出現米湯狀的腹瀉、全身無力及暈眩症狀送醫並收治住院，經通報檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌(血清型O1-Ogawa)，目前持續住院治療中。

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(中時新聞網)