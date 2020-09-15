截至目前海巡單位雖已追緝到27人與船上船員等共32人，但防疫破口似乎形成，下午有2越男出現高溫、肚子痛的症狀，已送往醫院篩檢。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣恆春鎮今(15日)凌晨傳出有30餘名越南偷渡客搭載台灣籍漁船，意圖在墾丁海岸上岸，當場被海巡署雷達偵測到，但在海巡署登船盤查前，船上不明人士接連跳船游上岸。海巡署全力搜索後，截至14時已捕獲27人。稍早還傳出有2位越籍偷渡客身體不適，稍早海巡出面回應全是烏龍一場。

對此，海巡署南部分署副分局長耿英傑表示，其中一位越姓男子在乘船就身體不適，有拉肚子現象，疑似是乘船偷渡來台，經歷海上劫難而嚇到烙賽；而另外一位越籍男子則是在檢測體溫時出現體溫過高的情況。為求謹慎也已將2位越籍男子送往恆春安泰醫院送檢。

據了解，今晨海巡署岸際雷達發現墾丁白沙海域有不明船隻出現，於是通報恆春海巡隊前往攔檢，海巡警艇抵達時，竟發現一艘滿載越南偷渡客的台籍漁船。隨即要求停船接受登檢，當警艇接近時，船上的越南偷渡客卻突然穿上救生衣，依序地往海中跳，此舉嚇壞海巡隊員，除了立刻進行援救外，也通報岸巡隊緊急派人前往岸際圍捕。

只見男女偷渡客全都奮力的往岸上游去，由於當地礁石眾多，海巡隊員也不敢大意，想盡辦法用警艇靠近，將海中的偷渡客拉上警艇，另外岸巡隊的弟兄則在岸際圍捕。

有不少偷渡靠在游上岸後，立刻將救生衣拖吊棄置，迅速躲進當地的樹叢隱藏蹤跡。截至14時已捕獲27人，分別是14男13女，皆為越南人。前海巡署加派人力，針對包括白沙、山海、紅柴坑附近區域進行大圍捕。

(中時 )