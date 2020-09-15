從事建築、建材業的56歲蔡焜培愛喝咖啡，3年多前他乾脆投資設備開店自己烘豆、賣咖啡，今年參加台灣咖啡協會所舉辦的WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽，鹿港鎮長許志宏15日前往道賀，品嘗香氣濃郁獨特的咖啡，也預祝蔡焜培在世界賽中再度奪冠。
蔡焜培說，年輕時工作需要，拜訪客戶、談業務都需要喝咖啡、泡茶。年輕時愛喝咖啡，30歲就開始自己買豆子磨粉沖煮，之後也愛喝高山茶、東方美人及普洱茶。50歲那年他又重回咖啡香氣的懷抱，起初玩票性質、看YouTube影片自學烘豆。
後來他投資50多萬機器設備，成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙，還加入農會產銷班，去年毅然拜師學藝、磨練烘焙技術；他笑說還好在農會輔導下，沒花費太高昂的學費，就幸運提升技術、達到比賽的門檻，今年是第二度參賽就奪冠，感到非常意外與開心。
WCE世界盃烘豆大賽的比賽設計非常嚴格，預賽96人中有24人進決賽，需使用大會指定咖啡豆，再分成預先烘焙、作品烘焙、提出烘焙計畫等3階段，由評審評分，最後蔡焜培以5百多分總分技壓群倫。
蔡焜培說，比賽型評審喜愛的咖啡豆是被烘焙的像水果茶那樣的香氣、後韻濃郁，許志宏在店內品嘗時直讚口味獨特，是從未喝過的精品。
許志宏說，行行出狀元，鹿港鎮前幾年誕生了麵包冠軍，現在又有咖啡烘焙冠軍，顯見鹿港人才濟濟，在許多行業出類拔萃、可喜可賀！期許蔡焜培在明年初世界盃賽事中再拿佳績。
(中時 )
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