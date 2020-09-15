愛喝咖啡的蔡焜培將興趣變成專業，對烘豆、沖煮咖啡都自有一套學問，他還透露競賽的評審最喜愛的風味是把豆子烘焙得像水果茶那樣香氣獨特迷人、沖煮起還後韻濃郁令人回味無窮。（謝瓊雲攝）

愛喝咖啡的蔡焜培將興趣變成專業，半路出家的他，原本只是從網路YouTube影片自學烘豆，卻學出興趣熱情，乾脆投資設備開店，自己烘豆子，還一舉成為全台烘豆大賽的金牌冠軍，將代表台灣參加世界盃。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮長許志宏（左）專程登門拜會、道賀蔡焜培（右）勇奪金牌烘豆冠軍。（謝瓊雲攝）

從事建築、建材業的56歲蔡焜培愛喝咖啡，3年多前他乾脆投資設備開店自己烘豆、賣咖啡，今年參加台灣咖啡協會所舉辦的WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽，鹿港鎮長許志宏15日前往道賀，品嘗香氣濃郁獨特的咖啡，也預祝蔡焜培在世界賽中再度奪冠。

蔡焜培說，年輕時工作需要，拜訪客戶、談業務都需要喝咖啡、泡茶。年輕時愛喝咖啡，30歲就開始自己買豆子磨粉沖煮，之後也愛喝高山茶、東方美人及普洱茶。50歲那年他又重回咖啡香氣的懷抱，起初玩票性質、看YouTube影片自學烘豆。

後來他投資50多萬機器設備，成立老二咖啡工坊專門研究咖啡烘焙，還加入農會產銷班，去年毅然拜師學藝、磨練烘焙技術；他笑說還好在農會輔導下，沒花費太高昂的學費，就幸運提升技術、達到比賽的門檻，今年是第二度參賽就奪冠，感到非常意外與開心。

WCE世界盃烘豆大賽的比賽設計非常嚴格，預賽96人中有24人進決賽，需使用大會指定咖啡豆，再分成預先烘焙、作品烘焙、提出烘焙計畫等3階段，由評審評分，最後蔡焜培以5百多分總分技壓群倫。

蔡焜培說，比賽型評審喜愛的咖啡豆是被烘焙的像水果茶那樣的香氣、後韻濃郁，許志宏在店內品嘗時直讚口味獨特，是從未喝過的精品。

許志宏說，行行出狀元，鹿港鎮前幾年誕生了麵包冠軍，現在又有咖啡烘焙冠軍，顯見鹿港人才濟濟，在許多行業出類拔萃、可喜可賀！期許蔡焜培在明年初世界盃賽事中再拿佳績。

(中時 )