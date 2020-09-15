15日是華為禁令的最後期限，中芯國際證實，公司已依照規定向美方申請繼續供貨華為，並重申將嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。

中芯國際聯合首席執行官梁孟松曾再7日時表示，中芯會遵守國際規則，並強調美方禁令對中芯的影響在可控範圍。

美國商務部在2020年5月15日宣布，任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可，禁令有120天緩衝期，意謂著9月15日將正式生效。

(工商 )