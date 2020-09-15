中芯撐不住 已向美方申請繼續供貨華為 17:112020/09/15 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中芯國際證實，公司已依照規定向美方申請繼續供貨華為。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 15日是華為禁令的最後期限，中芯國際證實，公司已依照規定向美方申請繼續供貨華為，並重申將嚴格遵守相關國家和地區的法律法規。 中芯國際聯合首席執行官梁孟松曾再7日時表示，中芯會遵守國際規則，並強調美方禁令對中芯的影響在可控範圍。 美國商務部在2020年5月15日宣布，任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，必須先取得美國政府的出口許可，禁令有120天緩衝期，意謂著9月15日將正式生效。 (工商 ) #梁孟松 #中芯 #供貨 #華為 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普禁令生效 南亞科宣布斷供華為 09:202020/09/15 財經 華為禁令今生效 晶圓三雄成外資避風港 04:102020/09/15 財經要聞 華為禁令今生效 麒麟晶片停產 04:102020/09/15 全球財經 勤達公司陸製口罩混馬來西亞製 新北衛生局全面回收下架 11:222020/09/15 社會 美駐華大使突宣布10月初離任 美恐變相降級中美關係 04:102020/09/15 兩岸要聞 中央地方戰火繼續燒 中市政處長三度被請出場 11:012020/09/15 政治 《半導體》南亞科：暫停供貨華為 將向美方申請恢復供貨 07:442020/09/15 財經 開放退貨！陸製口罩混馬來西亞製 勤達官網公布退貨4步驟 14:292020/09/15 社會 《熱門族群》外資點將半導體 台積電、聯發科等4檔入列 11:252020/09/15 財經 輝達併購安謀 IP概念股將吃轉單 04:102020/09/15 證券．權證 財經熱門新聞 大亨豪砸5億開新餐廳 謝金河：台中將出現巨變 - 財經 北京狂砸43兆造陸晶片原子彈 第三代半導體威力有多大？ - 財經 陸晶圓龍頭若遭狙殺 幾年內會倒？ 分析師曝驚人答案 - 財經 史上首例！金管會重罰新壽2760萬 董座吳東進遭停職 - 財經 - 工商 除了疫苗都賺不到錢！ 前債券天王曝散戶只剩一條路 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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