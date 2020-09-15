倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開平走高，上漲57.83點，漲幅0.45％，收在12,845.65點；櫃買指數同步收紅，上揚0.9點，漲幅0.54％，收在166.65點；三大法人進出方面，外資續買59.03億元，投信續賣2.03億元，自營商轉賣0.91億元，惟外資法人於台指期減碼380口多單，累計淨多單部位為29,227口，心態轉趨謹慎中性偏多。

美股近期市場居高思危心態濃厚，上周股市出現劇烈震盪。台股方面，在權值股台積電、聯電穩步盤堅帶領下，盤面表現相對強勢，部分個股表現亮眼。其中，受惠於輝達（Nvidia）收購全球矽智財龍頭安謀（ARM），為避免晶片開發受美方箝制，陸廠恐轉向台廠求援，世芯-KY股價14日止穩後，15日持續反彈。

松翰受惠居家上班及遠距教學，帶動筆電需求升溫，且視訊會議、智慧門鎖與行動支付等應用刺激影像晶片需求成長，營運看俏，股價連二日漲停。此外，同致積極布局自駕車領域，傳接獲特斯拉環景大單，加上大陸疫情趨緩、歐美車廠拉貨啟動，預期營運可望否極泰來，股價15日放量上漲。

個股方面，本周納入投資組合的驊宏資，8月營收月增168.6％、年增50.6％，整體產業、股價趨勢向上，只要量價不失控，預期後市仍有望大漲再創新高。

此外，台達化、第一銅、順德、璟德、鑫創、旺玖、陞泰、驊宏資等，表現皆強勢，顯見市場人氣尚在，且經濟面、資金面、籌碼面及技術面相對有利，在控盤主力持續作多下，後市行情可期。

(工商 )