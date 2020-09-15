證券分析師葉良超表示，英國藥廠AstraZeneca與牛津大學所研發的新冠肺炎疫苗，日前因受試者出現嚴重不良反應，於6日起暫停招募新受試者，12日英國主管機關再次批准恢復該疫苗的臨床試驗。

此外，甲骨文（Oracle）14日表示已與TikTok母公司字節跳動達成合作協議，後續TikTok將維持在美國運作，激勵甲骨文股價上漲4.32％。半導體巨頭輝達（Nvidia）13日則宣布，以400億美元併購軟銀旗下晶片設計公司安謀（ARM），該決議重新塑造全球半導體產業版圖，輝達14日股價大漲5.82％。

種種利多消息激勵市場情緒，美股14日四大指數全面上揚，其中，道瓊指數上漲327點，以27,993點作收，漲幅1.18％；那斯達克指數亦上揚203點，收在11,056點，漲幅1.87％。

以技術面觀察，美股、台股整體呈多頭架構相對穩固，預估下檔空間不多，後市將持續走升。美股目前形成「頭肩底」形態，後市若站上頸線，有望翻為多方主控局面。而台股目前正往上檔前高點持續靠攏，預期將於近日再度挑戰前高。此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於17日公布利率決議，投資人可持續關注。

個股方面，本周納入投資組合的福懋，目前股價位居低檔起步階段，預估上檔仍具表現空間。

(工商 )