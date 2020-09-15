LG瞄準台灣2020年飼養毛小孩家庭比例首度超過新生兒出生率，提前卡位布局寵物市場，今（15）日發表首款Puri Care360°寵物功能增加版空氣清淨機，售價2.68萬～3.88萬元，建構完整空氣清淨機產品線，搶食台灣每年40多萬台空氣清淨機市場大餅，今年計畫囊括台灣萬元以上空氣清淨機市場二成佔有率。

台灣樂金電器表示，台灣近年飼養寵物家庭正逐年增加，2020年養寵物家庭數與新生兒出生率首度黃金交叉，養寵物首度超過生養小孩，LG因應此趨勢，15日發表LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，全面升級HEPA 13醫療級濾網，結合多重高效率濾網，主動釋放奈米離子，有效去除懸浮微粒、過敏原及有害氣體。加入寵物空氣淨化模式，增強吸力集中氣流，同時加入可拆洗式毛髮專用的濾網，以及光觸媒除臭濾網。

台灣樂金指出，LG這次推Puri Care360°空氣清淨機完美的360°環形簡約設計，能360度吸入空氣，無論將機器放置在房間中間或牆角邊，都能有效吸收空氣中的污染物。清淨循環扇能夠向上升起55度、左右旋轉70度，將清淨空氣吹送到室內每個角落，最遠能將乾淨空氣吹送至7.5公尺，有效降低灰塵濃度，提高24％的空氣淨化速度；CADR值也同步升級，雙層機種達779 m3/hr，單層機種483 m3/hr，能快速提升室內空氣品質，讓空氣淨化零死角。

台灣樂金表示，LG目前在台灣萬元以上空氣清淨機市場佔有率為13％，這次推出寵物功能增加版的空氣清淨機，建構完整產品線，今年市占率目標將提高至20％。

台灣樂金董事長宋益煥指出，LG以前很重視GFK調查機構的市場銷售排名，現在則重視顧客滿意度，尤其台灣消費者特別重視居家生活品質。LG今年7月參加電器公會主辦為期4天的電器空調3C影音大展，許多消費者在疫情期間很少出門，需要大容量冰箱儲存食物，使得LG的InstaView敲敲看門中門冰箱售價雖從8萬元起跳，4天檔期賣出47台，與以往1個月銷售10台有顯著增長，顯見只要推出消費者需要的家電產品，消費者還是願意花錢購買。

(工商 )