孫綻、李又汝以《無主之子》分別入圍金鐘獎迷你劇集女主角獎、迷你劇集男配角獎，15日出席金鐘餐敘，兩人不僅同是基督徒，也是同教會、同小組，讓兩人直呼「感謝主」。李又汝透露近期拍八點檔《多情城市》，因為角色「周曉安」做盡壞事，被觀眾罵自私、心機、綠茶婊，烙話「走在路上不要給我遇到」，她常在臉書分享經文，還有6、70歲阿嬤入戲太深，特地辦臉書罵她「妳不要在神面前裝乖孩子」，讓她哭笑不得。

孫綻、李又汝以《無主之子》分別入圍金鐘迷你劇集女主角獎、迷你劇集男配角獎。（民視提供）

李又汝坦言，詮釋角色壓力非常大，每次只能靠吃舒壓，身高170公分的她進劇組一路胖到65公斤，近期為了金鐘獎禮服開始減肥，苦笑「看著劇組慶生吃蛋糕、buffet美食，我只能吃水煮餐」，笑說從26日公佈入圍後，「至今心情不是很好，減肥心情不好」。

李又汝15歲時，瞞著家人北上參加《我愛黑澀會》節目徵選，選上後取名叫「檸檬」，她回憶取名緣由，年輕時自以為文青「檸檬就是外表甜美，內心很多酸楚的女孩」，但自己不會做效果、也不怎麼搶鏡頭，在節目中存在感很低，自嘲「沒有被弄過」。在節目10年後，某次在范范的義賣衣服活動上遇到當時節目主持人黑人，黑人拿著鏡頭掃到李又汝時，還「欸」了一聲，李又汝心想「天哪，該不會黑人哥記得我吧」，結果黑人說「這裡有位正妹，我們來訪問一下」，讓她的雀躍心情瞬間down下。

愛唱歌創作的李又汝說，會參加《黑澀會》就是想唱自己的歌，也感謝當時美眉的照顧，玉兔借我衣服，瑤瑤還借我高跟鞋。這次同樣入圍迷你劇集的小薰，過去也是從《黑澀會》出身，李又汝說當年剛來《黑澀會》第一天找不到路，小薰親切問她「你是新來的美眉嗎？我帶妳走」，此外還有次淘汰賽，李又汝太緊張唱歌走音，小薰還主動關心「檸檬妳在幹麻，妳彩排唱這麼好」，在李又汝心中「小薰是非常好的前輩，但她可能不記得我」。

在《黑澀會》只待了1年半，李又汝因為母親乳癌復發，決定回高雄半工半讀照顧母親。她曾做過早餐店、餐廳、飲料店等，還有在寵物店打工，幫貓、狗、兔子洗澡，得知母親罹癌，她心裏難過但沒說出口，某天獨自騎腳踏車到河邊，淋著雨面對這一切，3個月內接連送走阿公、媽媽，更寫了一首〈稚鳥〉說出心情「失去重心，我還是小鳥，但要懂得飛翔」。

母親離世後，李又汝再次北上追夢，以最後一搏的心情，5年前選上民視鳳凰藝能徵選，她坦言剛開始不會演戲，總拿媽媽過世來培養情緒，「但我發現很傷身體，每次回家都是虛脫，因為把自己掏空」，多年來拍八點檔磨練，這回以《無主》王小蘭一角入圍迷你視后，她開心說「有夢到媽媽，她開心看著我一直笑」，現在也找到入戲方法，不再需要用媽媽來培養情緒。

李又汝劇中和移工產下「無主之子」，認為自己入圍金鐘原因？李又汝認為是角色不斷在「抉擇」，「選擇總是最難，選擇家人、愛人、小孩、未來」，尤其自己拍攝期間非常入戲，「眼淚掉不停，完全不用培養情緒」。她也將和《俗女養成記》謝盈萱、吳以涵及小薰、吳奕蓉等人搶迷你視后，對於得獎把握？她說「沒有想太多，只想穿美美的參加典禮，一切交給神」。

(中時 )