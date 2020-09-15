陳惠敏女兒今日PO出用餐照，證明老爸健康無慮。(取自陳惠敏女兒IG)

昔日黑幫大佬陳惠敏，日前首度承認罹患肺癌。(本報系資料照)

77歲香港武打演員陳惠敏一生傳奇，曾當過警察，又在因緣際會下成為香港知名黑幫組織14K的老大，更憑著電影《古惑仔》中的東星大哥駱駝一角，廣為台灣觀眾熟知。日前陳惠敏突然閃婚娶了為他生下3子女的50年老伴吳國英，原因眾說紛紜，而他昨(14日)則首度承認罹患肺癌，消息震驚各界。

早前陳惠敏被爆與50年老伴吳國英登記結婚，外界才得知原來他口中說的「太太」吳國英，其實一直沒有名分，更有傳他是罹患重病，因此結婚沖喜。對此，陳惠敏昨日接受港媒訪問，首度坦承罹患肺癌，慶幸及時發現及早治療，「我的肺的確有事，是肺癌初期，現在已經沒事，戰勝它了，多謝關心。」

陳惠敏女兒今(15日)更在社群網站曝光老爸昨晚與好友吃飯照片，寫下：「多謝各位關心，爸爸已經康復了，昨晚和幾十年兄弟吃！飯！」至於有媒體曝光陳惠敏的憔悴住院照，她則澄清是某人在今年7月底偷拍。

從陳惠敏女兒曝光的照片中，可見77歲的陳惠敏臉色紅潤，精神奕奕，看起來身體的確康復的不錯。

(中時新聞網)