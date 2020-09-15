為掌握後疫時代遠距辦公、遠端教學、醫療與工業應用等市場需求，外貿協會將於9月17日舉辦主題為「疫情常態下之5G遠端應用與新基礎建設商機」線上研討會，邀請到業界龍頭Ericsson及美、日、韓三國專家，分享最新5G的發展及應用商機。

貿協表示，新冠肺炎疫情席捲全球，對各行各業都帶來莫大衝擊，科技產業更面臨美中新冷戰的激烈角力，面臨極大的改變與挑戰。上半年因整體經濟不佳使5G未能如預期地爆發成展，然而面對疫情迫使人們改成上網工作、學習的新生活形態，各國政府將加速推動5G布署建設。

5G超高傳輸速度、超低延遲與大規模連網裝置等三大特點，為發展物聯網、人工智慧及大數據不可或缺的技術，將被廣泛應用於交通、製造業、醫療及新興產業。根據市調機構Omdia統計，2020年第一季全球5G基礎設備市場，華為領先為40％市占率，其次為Ericsson(21％)、Nokia(14％)及Samsung(13％)等。惟據市場消息，Ericsson現已搶下超過100個5G設備訂單，領先華為及Nokia。面對華為受制，歐美日也正尋求華為以外的5G設備方案，訂單去向也將牽動東南亞國家5G設備採購布局。

目前全球125國共386家電信商正在投資5G網路，其中81家營運商已於42國(地區)推出5G商用網路，尤其中國大陸以新基建規劃最為積極。疫情也大幅帶動雲端串流遊戲、高畫質影音串流等應用服務需求，開發5G新應用極具潛力商機。

此次研討會邀請到5G領域重量級業者單位，包括瑞典Ericsson政府與產業關係副總裁Ulf Pehrsson、韓國Korea Telecom電信媒體平台事業群副總Sungchoon Lee、美國Intel互通性開發測試部門負責人Gary Ni、及日本5GMF委員長大村好則，為我國廠商帶來第一手的資訊，協助我商掌握動態布局。

貿協強調，除此次研討會外，「疫後市場學」於9月24日下午3點將迎來最後一場活動，針對智慧城市建設議題邀請到國外各專家分享，請鎖定外貿協會YouTube頻道！

(旺報 )