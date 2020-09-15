大陸一家為軍方和情報部門採集境外資料的公司最近被發現收集全球240萬名重要人物的個人資料，這家公司的主管表示，這些個人資料可以用來操縱外國的公眾輿論和發動心理戰。

據《美國之音》報導，曾經在北京大學擔任經濟學教授的美國學者鮑爾丁（Christopher Balding）周日對媒體曝光了深圳振華資料資訊技術有限公司所擁有的龐大境外個人資料庫，他說，這項發現首次證實了人們對中國大陸大量搜集境外個人資料以影響和控制外國事務的猜測。

鮑爾丁說，當他去年開始研究大陸華為公司的運作時，有人意外地傳給他深圳振華資料公司的龐大資料庫資料。到目前為止，他和網路安全專家們已經整理了振華公司所收集的25萬人個資，包括5萬2千個美國人，3萬5千個澳大利亞人和5千名加拿大人。這些人當中包括國家領導人、軍事官員、企業家和藝術家。

鮑爾丁指出，向他提供這些資料的人冒著很大風險，這也證明大陸內部一些人對共產黨專制及其監控手段非常憂慮。

報導說，深圳振華資料資訊技術有限公司的主要客戶包括解放軍和中國共產黨。公司在招募廣告的簡介中說，該公司在全球200多個國家和地區設立資料處理中心，企業使命是整合全球開來源資料，助力中華民族偉大復興。

此外，曾經任職美國IBM公司的深圳振華首席行政官王雪峰曾在微信中說，他支持政府利用公司境外個人資料對外國實施輿論戰和心理戰。

報導指出，美國川普政府過去兩年來極力限制華為等電信設備製造商和TikTok等社交媒體在美國的運作，稱這些公司為中共政權收據資料和情報，從而損害美國國家安全，但這些陸企矢口否認與中國大陸官方有聯繫。

(中時新聞網)