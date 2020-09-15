台灣已邁向老年化社會，投資人對收益型金融商品的需求強勁，固定收益商品如債券基金投資，已成為重要投資工具。景順投信指出，投資債券最擔心誤踩地雷企業的禁區，一旦踩雷，賺的息收恐不夠抵本金的虧損，因此挑選優質企業正是債券基金經理人功力之所在。

傳統的債券基金投資新手，選擇基金多半看配息率高低，接著才看績效，但身處動盪投資環境，投資人應追求高品質更重於高息，因此投資老手就會側重債券基金中長期表現是否能實現一致、穩定的投資成果。

想要在茫茫大海中尋寶並不容易，打造一檔值得投資人長期持有、表現穩健的債券基金，每家基金投資團隊都有一套繁複嚴謹的研究評估模式，景順投信表示，傳統上，經理人會先研判整體經濟環境及預測利率走勢，決定投資情境後，再來篩選出可以創造超額報酬的債券，最後則是選擇進出市場時間點，這是常見的選債1.0版。

景順環球高評級企業債券基金的投資管理已升級到2.0版，不僅限於傳統選債方式，選債策略再升級，與眾不同之處就在採取「主題式投資」，經理人必須開啟全球雷達偵測，也就是在洞察國際局勢及未來發展後，定出關鍵投資主題，再從中挑選符合的公司債券。

此外，對於篩選出的債券，經理人看到相對投資機會出現時，便會勇於承擔主動投資部位，同時也會採取避險策略有效率管理風險，更加增進投資組合管理效率。

景順環球高評級企業債券基金經理人Lyndon Man表示，高評級企業債券不以高利率為訴求，但企業債券能夠獲得市場青睞，主要是這些債券有其投資主題、也具有故事性，投資團隊的專長就是要在全球發掘最佳投資機會，相當適合不論市場多、空，都需要資產配置的投資人以及高收益債或新興市場債持有部位較高的投資人，可作為分散風險的好選擇。

(工商 )