華南銀行為鼓勵既有SnY客戶將優質數位金融服務與好康優惠分享出去，推出回饋金額高達300萬元之「SnY好友推薦禮活動」。即日起至今年底止，新臺幣SnY客戶每成功推薦一名好友加入新臺幣SnY新戶的行列，不論是推薦人或被推薦人皆可獲得新臺幣100元推薦禮，推薦越多回饋拿越多。 SnY提供的優惠不只如此，除了目前進行中的「SnY月月抽好禮」活動，以及同業最優惠存款利率2.5％等11大優惠，今年更與廣受年輕族群青睞的「華銀支付(台灣Pay)」行銷活動結合， 1～8月的累計申辦客戶數較去年同期爆炸性成長了10.8倍。

也因為SnY的客戶數及使用量皆快速增加，華南銀行將在10月推出SnY專屬APP，引入「減法思維」，打造一個簡單實用又富有內涵的使用者介面，主動過濾可能會干擾客戶的雜訊，讓SnY客戶能一眼即時掌握自己的帳戶狀況及手續費優惠次數等，並站在使用者的角度出發，主打快速收付、聰明消費、輕鬆理財等客戶最常使用的功能，降低使用上的不便性，並有效的縮短搜尋功能的時間，打造出最貼近使用者需求的操作體驗。

除了推出全新的SnY專屬APP，華南銀行也持續優化各項數位通路服務，如去年首創AI對話式行動銀行，讓客戶用「說」的即可完成金融服務，因具備全功能導航、全面聲控輸入、對話語音互動等三大特色，也讓行動銀行交易量成長100％，並在今年3月獲財訊第五屆「財富管理大調查」最佳數位金融與最佳品牌行銷影音兩項大獎。

由台灣金融研訓院舉辦、素有金融界「奧斯卡」之稱的台灣傑出金融業務「菁業獎-最佳數位金融獎」，華南銀行又以「『AI』+『Open API』，打造華南銀行跨通路平台」，創造真正Banking Everywhere的金融生態，順利取得本屆(第十屆)菁業獎的複賽資格，這也是華南銀行繼獲得三屆菁業獎之後，再次獲得這項大獎的肯定。

(工商 )