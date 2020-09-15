國立故宮博物院今（15）日表示，將攜手臺灣在地品牌「李亭香餅店」、「有記名茶」及「林三益筆墨專家」聯名合作，一口氣搶先曝光九項新品，即日起於故宮精品網路商城開放「花漾綠豆糕」、「龍團花球茶」與「浪漫集字萬用臨帖毛筆文具組」三款新品首波預購，讓民眾從吃餅、喝茶及寫字的日常生活中，細細品味摩登老派的復古新玩法！

故宮說，首先是與百年餅店「李亭香」的合作，推出「臺灣檨仔芒果酥」選用愛文芒果入餡，以故宮典藏清代奏摺提及「檨仔」（即芒果）進貢給康熙皇帝作為發想；「花漾綠豆糕」結合〈清 乾隆 銅胎畫琺瑯花口蓋碗〉浪漫團花紋樣與傳統餅模工藝。

另推出熱銷經典款「同心餅」，以27層酥皮平西餅搭配平安龜包裝，呼應故宮象牙球多層雕刻的精湛工藝，象徵層層相疊、百年同心的吉祥寓意。

故宮說，其次則是攜手百年茶行「有記名茶」，推出「國寶奇種烏龍茶組」強調百年製茶的火候韻味，嚴選茶行獨家奇種烏龍濃淡香氣，呼應故宮國寶〈宋范寬 谿山行旅圖〉、〈元 倪瓚 容膝齋圖〉雋永畫韻。

而「龍團花球茶」扭蛋茶包小袋，以製茶過程中的茶球為外型，搭配〈清 乾隆 畫琺瑯球花提梁卣〉團花樣式，完美融合傳統與現代美學風格。「仕女有梗茶包meme」取材國寶〈明 仇英 漢宮春曉圖〉裡的人物互動，其中還有專為故宮推出的「茶梗茶驚喜包」，讓民眾邊喝茶邊玩迷因梗圖，讓喝茶也有梗！

另外，故宮說，同步也和「林三益筆墨專家」合作，其中「名家系列筆」以故宮書法名品〈唐 懷素 自敘帖〉、〈宋徽宗詩帖〉、〈北宋 蘇東坡 書黃州寒食詩〉及〈宋 黃庭堅 自書松風閣詩〉為發想基底，模擬研發出當時可能使用的各式筆款。另推出新品「浪漫集字萬用臨帖毛筆文具組」、「欽定一甲第一名文昌筆組」，用手寫溫度傳遞真誠心意，在字裡行間承載滿心祝福。

故宮表示，這次與大稻埕老店「李亭香餅店」、「有記名茶」及「林三益筆墨專家」一同設計研發文創商品，將故宮文物之美與臺灣在地產業緊密結合，共創故宮與臺灣老店品牌的傳承與新勢。

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