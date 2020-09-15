導入防疫產品開始收長，胚布廠宏遠(1460)、聚隆(1466)第三季營運在口罩、防護衣等陸續進入出貨高峰，市場預期，宏遠、聚隆第三季的營收，至少會比第二季增加2成以上。

宏遠是從第二季開始，投入口罩、防護衣的生產；聚隆則是在7月，口罩、熔噴布加入營運產線。

疫情初始，宏遠即以機能布料的技術為基礎，進行醫療用布的開發；第二季，則投入口罩、醫療級防護衣的研發生產。

宏遠指出，衣索比亞、美國廠相關防疫產品的出貨量從第三季開始陸續增加；其中，衣索比亞主要以口罩為主，而美國廠則是以防疫衣及口罩用的布料訂單為多。

聚隆單片口罩機7月已開始出貨，目前產能一個月240萬片；N95口罩單月產能120萬片。熔噴布的產線，共三台在生產，每月可出貨100噸以上。

在口罩及熔噴布出貨量增加的加持下，聚隆7、8月的合併營收，年衰退率已從第二季的4成，收斂到1成多。

在口罩訂單量增加、生產速度加快，以及熔噴布的出貨量成長下，聚隆樂觀預期，第四季的營收希望能恢復年成長。

(工商 )