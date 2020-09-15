知名作家白先勇今(15)日推出最新力作《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》，完整呈現先總統蔣介石與父親白崇禧的兩人關係，可說是一部「民國軍事史」；而在新書發表會上，白先勇並將全書483頁手稿捐給國家圖書館，於數位化之後，供全球讀者共賞。

《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》是繼《父親與民國：白崇禧將軍身影集》和《止痛療傷：白崇禧將軍與二二八》之後，白先勇第三部推出描寫父親的著作，該書區分為上冊「北伐•抗戰」、中冊「國共內戰」及下冊「台灣歲月」，前兩冊由歷史學者廖彥博擔綱，第三冊則由白先勇執筆，書中運用大量史料，包括蔣、白二人的往來電報、函件、手令及簽呈等8400多件，還有許多檔案、日記及回憶錄等。

白崇禧一生起伏與蔣介石息息相關，蔣可說是影響白一生命運最關鍵的人物。自從1926年蔣力邀白出任北伐軍參謀長，兩人結識開始，一直到1966年白氏歸真台灣，長達40年，蔣、白兩人之間恩怨分合，往往牽動大局，影響國家安危。

蔣、白兩人之間的恩恩怨怨，其實也就是中國歷代「雙雄不能並立，一山不容二虎」許多故事的翻版。北伐、抗戰以來，兩人在軍事戰略漸趨分歧，最後在國共內戰時嚴重背道而馳，是國軍、國民黨政府的大不幸。

為解開蔣、白兩人恩怨情仇，以及國民黨為何在大陸失敗等種種謎團，白先勇與歷史學者廖彥博協力寫作而成，完成最新著作《悲歡離合四十年：白崇禧將軍與蔣介石》。

白先勇表示，我國以史立國，因此《史記》、《漢書》等著作能流傳於世，很不幸的這個傳統在20世紀出現崩壞，「隨隨便便可以改動歷史，隨隨便便可以添添加加，這不成話！」

白先勇說，「我們在台灣，國號叫做中華民國，既然我們叫中華民國，國家創建就是始於辛亥革命1911年」，而完成這本最新作品，也是一部民國史，是他完成寫作的原因。

廖彥博則說，這本著作歷經6年構思，4年寫作而完成，在動手寫作前，白先勇曾帶領他到東北實地走訪，更從國史館當中調閱並爬梳8570多件的白崇禧電文，從浩瀚的資料中，幾經整理與消化，而完成這本如同民國史般的著作。

(旺報 )