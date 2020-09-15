鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）會長暨執行長戴正吳今（15）日舉行媒體懇談會，面對中美角力，指出夏普身為日本公司，希望在兩方市場都能有長足發展，不會偏重任何一方。至於華為禁令生效，預期僅對旗下鏡頭廠康達智（Kantatsu）業務造成影響。

戴正吳表示，1個月前盤點2016年進入夏普時提出的發展藍圖，結果均顯示相關計畫均有致力實現，並著手解決當初高達3500億日圓的或有負債窘境。由於今年營運受到新冠肺炎疫情衝擊影響，希望明年起能體現「從原創到轉型，從轉型到體現」的變革發展成果。

由於中美角力加劇、全球供應鏈逐漸朝向2個系統發展，對於未來全球趨勢及發展布局，戴正吳表示，夏普是日本公司、不需要去選邊站，美國和中國大陸都是市場，認為在2大勢力中應該不至於有太大問題，希望在兩邊都能有長足發展，不會偏重在一邊。

至於印度布局計畫方面，戴正吳指出夏普早年便進軍印度布局，但經營狀況不甚理想，目前只有B2B業務、B2C僅有少部分家電業務。不過，由於印度屬於「cheap cheap cheap」的低價市場，以夏普目前定位，不會把印度市場擺在較前面位置。

對於未來是否進行供應鏈全球化布局，戴正吳則表示，夏普希望B2B和B2C業務貢獻比重相當，因此不會有太多的重資產投資。不過，新冠肺炎確實影響通路布局計畫，將致力發展電商業務，其中日本可購樂單月營收已達約12～13億日圓，淨利率逾10％。

(時報資訊)