「農曆7月見到鬼」？賴姓民眾9月6日載兒子到醫院就診，將車子停在公有汽車停車格內，兒子住院3天他全程陪同；3天後出院竟然汽車停車格變成機車停車格，擋風玻璃還挾1張警方逕行舉發的罰單，向各單位反映卻互踢皮球，15日轉向市議員陳清龍投訴代為討回公道。

陳清龍指出，賴姓民眾6日開車載兒子到中山醫院就診，將車子停在南區文心南路546號前公有路邊停車格，因醫師建議他兒子住院3天，他3天都在醫院陪孩子；沒想到9日出院時，發現擋風玻璃雨刷夾3張公有停車場繳費單外，還有1張第三分局「違規停車」逕行舉發的告發單。

賴姓民眾說，他停3天繳汽車停車費理所當然，但3天前依規定停在汽車停車格內，3天後怎麼會變成機車停車格，其間無人通知他要移車。他找交通局停管處，告知是警方開的罰單；警方說是依法執行，要他向停管處反應，各單位互踢皮球，求助無門轉向陳清龍投訴。

陳清龍15日找來交通局停管處、第三分局協調處理。經與會各單位研判，該路段應是在8日晚上施工，由汽車停車格改成機車停車格，施工移車時未通知車主，施工後又移回原位，才會產生民眾莫名收到罰單。

陳清龍強調，經過討論後，決定由交通局停管處發文給三分局及交通裁決處逕行撤銷罰單，還給市民一個公道。

(中時 )