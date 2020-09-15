本來只是偶然看到即將上巿的亞洲藏壽司(2754)這幾天股價狂飇，要提醒大家注意風險，(其實是因為上巿抽籤沒抽中懷恨在心)，不小心就多找了幾張圖，為避免浪費大家的寶貴時間，就不多用文字敍述了。

結論 => 股價風險大要注意 (船長只敢吃一盤40元的壽司，不敢買250元一股的亞洲藏壽司)

#餐飲業要建立經濟護城河很難，因為進入障礙低，且消費者愛好很容易變。

#亞洲藏壽司只有單一產品線，對比餐飲大哥們，如王品、瓦城、豆府等皆有多品牌以降低單一產品的風險。

#台灣迴轉壽司有4大競爭者，爭鮮230店、亞洲藏壽司27店(8月止)、海壽司10店、壽司郎9店，亞洲藏壽司目標未來在台灣開出50店，以一年開5-10店的速度，幾年後要翻倍。

#開店初期營業費用高，短期內難看到EPS跳升翻倍，2019年EPS 2.47 元，今年上半年 EPS -0.41元，受疫情及開新店費用影響，目前漸恢復單店業績。

#對比老大哥同業們的EPS、股價淨值比、殖利率、PE等，皆偏貴。（財務資料來源：財報狗）

圖文/船長授權提供

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本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)