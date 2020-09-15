台灣之光！微風集團旗下阿舍食品15日宣布，阿舍食品榮獲美國商業權威雜誌-《Inc.》2020年度評選「全美國前5,000企業食品11強」的成績，其三年銷售成長率高達1,182％，成為歷年來台灣唯一入榜的食品業！

據了解，阿舍食品2019年業績4億元，其中，美國市場占比達52.58％，光是美國一年就賣出3,120萬包；今年在新冠肺炎疫情影響下，美國市場更是大爆發，公司預期2020年業績可望衝8億元，比去年倍增，美國市場占比更可望拉高到72％。

微風集團於2011年入主阿舍食品，微風集團董事長廖鎮漢說，公司很早就已將阿舍食品定位為國際品牌，從2011年就超前部署海外市場，並於美國設立子公司，這次能獲得全美前500強菁英企業的殊榮，代表的是國際對於阿舍食品及台灣MIT實力的肯定。

阿舍食品於2019年打進美國Costco，銷售橫跨全美各州，甚至到夏威夷、阿拉斯加；另外，阿舍食品也將版圖拓展至Safeway、Whole foods、Walmart、Amazon等當地主流通路，成功深入美國消費者的日常飲食。業者表示，今年因疫情影響，全球企業受到嚴重衝擊，但阿舍食品仍逆勢成長，除了拿下全美國前5,000強，發展最速企業第392名，在食品類別中，更獲得排名第11的殊榮。

針對未來發展，廖鎮漢表示，阿舍食品引領台灣快煮麵產業蓬勃發展，而在海外市場上，台灣的食品還有非常大的空間，阿舍食品將分為短期「橫向佈局」、中期「品牌深化」、長期「全球化運營」三階段，目標將更多MIT食品輸出至世界各地，將台灣食品打造為國際知名的企業品牌。

據業者指出，《Inc.雜誌的頂尖500／5000企業排行榜》是針對全美國境內過去三年淨銷售成長最快速的私人公司企業，所進行的年度評比名單，除了必須為美國頂尖新興企業外，還需連續五年銷售收入維持高增長，過去許多知名企業如微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、Timberland、戴爾（Dell）等皆曾入榜。

據報告指出，選為2020年排行榜的公司，總收入達到2,097億美元，平均皆有近165％的成長率，阿舍食品更因有高達1,182％的爆炸性成長幅度，領先眾多品牌。

(工商 )