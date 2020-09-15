高雄市長陳其邁15日出席亞馬遜網路服務公司（AWS）舉辦的一項活動中宣布，高雄將成立「智慧城市推動委員會」，讓跨領域的合作及智慧應用，結合公私的力量、注入新創能量，讓高雄、產業及年輕朋友獲得更好機會。

陳其邁表示，15日在高雄市政府的晨會，與相關局處首長討論高雄未來方向，高雄不是只做AIoT的產業聚落，要做，就是要彎道超車，首要是系統整合的聚落，大廠商帶小廠商，小型新創公司才能夠足夠互相學習及資源取得，才有能量與其他公司相互競爭。

他說，這些都必須有系統整合商、營運商，高雄才能在資金、技術、人才及資訊，獲得充足資源，因而在供給端部分，他責成林欽榮副市長、羅達生副市長及經發局，在最快時間內，將5G AIoT的產業聚落，在亞洲新灣區落實。

陳其邁指出，產品最重要是出海，必須搭配包括AWS等在內的大廠商，如此，才能讓新創公司落地，並出口到國外，而高雄強項就是有港口、機場，跟電商整合時，搭配實體物流的通路，即可面向東南亞市場，快速出海連結國際市場。

因此，他經常勉勵小型年輕公司要轉型做通路商、供應商，無論是提供公共服務、智慧醫療等，都需要優秀的系統整合商，提供資源及解決方案，提高國際競爭力。

陳其邁表示，其次是試驗場的建構，5G＆AIoT要一起推動，產業才能快速成長，為了與全球競爭，他在行政院時，決定將5G服務招標，提前半年，以期在國際市場佔有一席之地，公私協力超前部署、解決問題。

他說，未來的高雄市政府將提供好的5G、AIoT實驗及示範場域，提出各種不同解決方案，在供給端和需求端，提供更好的服務產品，尋求機會與各廠商合作協助出海。

陳其邁指出，他任職於行政院時，推動高科技產業方案的制訂過程，包括先進半導體製程、5G及AI的應用服務等3個計畫重點，編列大約160億元的預算，盼國際大廠來台灣投資，如果台灣能形成完整的產業聚落，相信將是全球最具影響及價值的半導體聚落，在技術及製程上獨步全球。

(工商 )